09 de junho de 2026
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Mulheres tentam entrar com maconha em penitenciária

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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SAP-SP
Visitantes foram flagradas com porções de maconha escondidas nas partes íntimas durante revista realizada na Penitenciária II de Lavínia; o caso foi encaminhado à Polícia Civil
Visitantes foram flagradas com porções de maconha escondidas nas partes íntimas durante revista realizada na Penitenciária II de Lavínia; o caso foi encaminhado à Polícia Civil

Duas mulheres foram flagradas tentando entrar com porções de maconha na Penitenciária II “Luís Aparecido Fernandes”, no Complexo Penal de Lavínia, durante o horário de visitas realizado neste domingo (7).

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), as duas visitantes, companheiras de detentos da unidade prisional, apresentaram imagens suspeitas ao passarem pelo escâner corporal durante o procedimento de revista.

Ao serem questionadas pelos policiais penais, ambas admitiram espontaneamente que transportavam entorpecentes escondidos nas partes íntimas. Uma delas entregou um invólucro contendo 49 gramas de substância semelhante à maconha. A outra visitante retirou e entregou um pacote com 36 gramas de material com características idênticas.

Diante da constatação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu as duas mulheres à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Os entorpecentes foram apreendidos, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

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