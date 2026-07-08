A Secretaria de Gestão e Governo Digital informou, nesta quarta-feira (8), que duas servidoras foram afastadas preventivamente após o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Janus, realizada pela Polícia Civil e pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

Segundo a pasta, a investigação apura um possível acesso indevido a dados da Administração Pública. Os mandados foram cumpridos na capital, em São Caetano do Sul, Jundiaí e Araçatuba.

A Secretaria, no entanto, não informou se as servidoras afastadas são as mesmas que foram alvo das buscas realizadas em Araçatuba.