09 de junho de 2026
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CORPUS CHRISTI

Fiscalização no feriadão flagra 437 motoristas em alta velocidade

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Rodoviária
Operação Corpus Christi nas rodovias do Noroeste Paulista registra nove acidentes, 25 autuações por alcoolemia e nenhuma morte
Operação Corpus Christi nas rodovias do Noroeste Paulista registra nove acidentes, 25 autuações por alcoolemia e nenhuma morte

A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta segunda-feira (8) o balanço da Operação Corpus Christi 2026, realizada entre os dias 3 e 7 de junho nas rodovias sob responsabilidade da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que abrange as regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina.

Durante os cinco dias de fiscalização intensificada, foram registrados nove acidentes de trânsito nas rodovias da região. Desse total, três ocorreram sem vítimas e seis resultaram em pessoas feridas.

Segundo o levantamento, sete pessoas sofreram ferimentos leves e outras três ficaram gravemente feridas. Apesar dos acidentes registrados, a operação terminou sem nenhuma vítima fatal nas estradas monitoradas pela corporação.

Além do atendimento às ocorrências, a Polícia Rodoviária reforçou as ações preventivas e de fiscalização para coibir infrações que colocam em risco a segurança dos usuários das rodovias.

Um dos números que mais chamou a atenção foi o de motoristas flagrados acima da velocidade permitida. Ao todo, 437 condutores foram autuados após serem identificados pelos radares portáteis operados pelas equipes durante a operação.

As ultrapassagens em locais proibidos também continuaram sendo uma preocupação para os policiais. Durante a fiscalização, 70 motoristas foram flagrados realizando a manobra irregular, considerada uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias brasileiras.

Outro dado expressivo foi a quantidade de ocupantes de veículos que viajavam sem o uso correto do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção infantil. Ao todo, 127 infrações dessa natureza foram registradas pelas equipes.

As ações voltadas ao combate à combinação de álcool e direção resultaram em 25 autuações com base no Código de Trânsito Brasileiro, que tratam da condução sob efeito de álcool e da recusa ao teste do bafômetro.

A fiscalização também identificou quatro motoristas utilizando ou manuseando aparelhos celulares enquanto dirigiam. Nenhum veículo foi autuado por mau estado de conservação durante a operação.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o objetivo das ações foi ampliar a segurança viária durante o feriado prolongado, período marcado por aumento significativo do fluxo de veículos nas principais rodovias do Noroeste Paulista.

Balanço da Operação Corpus Christi 2026 - Região de Araçatuba

  • Total de acidentes de trânsito: 9
  • Acidentes sem vítimas: 3
  • Acidentes com vítimas: 6
  • Vítimas leves: 7
  • Vítimas graves: 3
  • Vítimas fatais: 0
  • Condutores autuados por alcoolemia (artigos 165 e 165-A do CTB): 25
  • Motoristas flagrados em ultrapassagem proibida: 70
  • Ocupantes sem cinto de segurança ou sistema de retenção: 127
  • Condutores flagrados usando celular ao volante: 4
  • Veículos autuados por mau estado de conservação: 0
  • Motoristas flagrados em excesso de velocidade: 437

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