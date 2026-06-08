A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta segunda-feira (8) o balanço da Operação Corpus Christi 2026, realizada entre os dias 3 e 7 de junho nas rodovias sob responsabilidade da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que abrange as regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina.

Durante os cinco dias de fiscalização intensificada, foram registrados nove acidentes de trânsito nas rodovias da região. Desse total, três ocorreram sem vítimas e seis resultaram em pessoas feridas.

Segundo o levantamento, sete pessoas sofreram ferimentos leves e outras três ficaram gravemente feridas. Apesar dos acidentes registrados, a operação terminou sem nenhuma vítima fatal nas estradas monitoradas pela corporação.