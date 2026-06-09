O comércio de Araçatuba e Birigui se prepara para uma das datas mais importantes do calendário varejista com expectativa de aumento no fluxo de consumidores ao longo desta semana. Impulsionado pelo Dia dos Namorados, celebrado na próxima sexta-feira (12), o setor aposta na procura por presentes e experiências para aquecer as vendas e fortalecer a economia local.
Embora não alcance os volumes registrados em períodos como Natal, Dia das Mães e Black Friday, a data é considerada estratégica para diversos segmentos do comércio, especialmente os setores de vestuário, calçados, perfumaria, cosméticos, acessórios, joias, flores e chocolates.
Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o varejo brasileiro deverá movimentar cerca de R$ 2,84 bilhões neste Dia dos Namorados, um crescimento de 2,5% em relação ao ano passado. Entre os produtos mais procurados estão roupas, perfumes, cosméticos e eletrônicos.
Para aproveitar a data, o comércio de Araçatuba terá horário especial nesta quinta-feira (11), permanecendo aberto até as 22h. Já no sábado (13), as lojas funcionarão até as 16h para atender consumidores que deixarem a compra do presente para a última hora. Em Birigui, a Associação Comercial e Industrial também confirmou atendimento estendido na quinta-feira, igualmente até as 22h.
A expectativa dos lojistas é que a movimentação não fique restrita às vitrines. Restaurantes, bares, cafeterias e estabelecimentos do setor gastronômico também aguardam aumento na procura, principalmente entre sexta-feira e domingo. Tradicionalmente, muitos casais optam por celebrar a data com jantares especiais, o que amplia os reflexos positivos para o setor de serviços.
Neste ano, um fator adicional pode contribuir para a movimentação econômica da região. O fim de semana será marcado pela estreia da Seleção Brasileira, atraindo torcedores para bares, restaurantes e espaços de convivência. A combinação entre a celebração do Dia dos Namorados e a programação esportiva cria uma expectativa de maior circulação de pessoas nos centros comerciais e nos estabelecimentos de alimentação.
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