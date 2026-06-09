O comércio de Araçatuba e Birigui se prepara para uma das datas mais importantes do calendário varejista com expectativa de aumento no fluxo de consumidores ao longo desta semana. Impulsionado pelo Dia dos Namorados, celebrado na próxima sexta-feira (12), o setor aposta na procura por presentes e experiências para aquecer as vendas e fortalecer a economia local.

Embora não alcance os volumes registrados em períodos como Natal, Dia das Mães e Black Friday, a data é considerada estratégica para diversos segmentos do comércio, especialmente os setores de vestuário, calçados, perfumaria, cosméticos, acessórios, joias, flores e chocolates.

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o varejo brasileiro deverá movimentar cerca de R$ 2,84 bilhões neste Dia dos Namorados, um crescimento de 2,5% em relação ao ano passado. Entre os produtos mais procurados estão roupas, perfumes, cosméticos e eletrônicos.