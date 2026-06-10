Moradores de Araçatuba e de toda a região noroeste paulista devem se preparar para uma mudança significativa no tempo a partir desta quarta-feira (10). A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo deve provocar chuvas frequentes, acompanhadas de raios, ventos fortes e queda nas temperaturas.
De acordo com a previsão meteorológica, o período de instabilidade deve se estender até o próximo domingo (14), com precipitações distribuídas por praticamente todo o território paulista. Em algumas regiões do interior, os volumes acumulados poderão ultrapassar a média histórica esperada para todo o mês de junho.
Para cidades como Araçatuba, Birigui, Penápolis e demais municípios vizinhos, a mudança representa um alívio para o tempo seco registrado nas últimas semanas, mas também exige atenção devido ao risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e transtornos causados pelas rajadas de vento.
Além das chuvas, as temperaturas devem permanecer mais baixas ao longo dos próximos dias. As madrugadas e as primeiras horas da manhã terão sensação térmica ainda mais fria, principalmente em áreas abertas e rurais.
A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os avisos meteorológicos e redobre os cuidados durante os temporais. Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar locais alagados, não buscar abrigo sob árvores e permanecer em ambientes seguros durante a ocorrência de raios.
O órgão também reforça que os moradores podem receber alertas diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são o 199, da Defesa Civil, e o 193, do Corpo de Bombeiros.
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