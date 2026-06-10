Moradores de Araçatuba e de toda a região noroeste paulista devem se preparar para uma mudança significativa no tempo a partir desta quarta-feira (10). A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo deve provocar chuvas frequentes, acompanhadas de raios, ventos fortes e queda nas temperaturas.

De acordo com a previsão meteorológica, o período de instabilidade deve se estender até o próximo domingo (14), com precipitações distribuídas por praticamente todo o território paulista. Em algumas regiões do interior, os volumes acumulados poderão ultrapassar a média histórica esperada para todo o mês de junho.

Para cidades como Araçatuba, Birigui, Penápolis e demais municípios vizinhos, a mudança representa um alívio para o tempo seco registrado nas últimas semanas, mas também exige atenção devido ao risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e transtornos causados pelas rajadas de vento.