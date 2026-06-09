A Polícia Civil registrou na manhã desta segunda-feira (9) a morte de um homem de 65 anos que estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde o fim do mês passado, após sofrer um acidente doméstico que resultou em graves lesões na cabeça.

José Carlos Batista da Silva permaneceu hospitalizado por 11 dias, mas não resistiu ao quadro clínico e teve o óbito confirmado pela equipe médica. A esposa da vítima foi quem comunicou a morte às autoridades policiais.

Conforme as informações registradas no boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 28 de maio, quando o aposentado caiu em frente à residência onde morava, no bairro Santana, em Araçatuba. Pessoas que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e o encaminharam rapidamente a uma unidade de saúde.