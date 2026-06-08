O Governo do Estado de São Paulo lançou na quarta-feira (3) o edital de um novo concurso público para a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar. O processo seletivo integra o plano estadual de ampliação e recomposição do efetivo das forças de segurança, que prevê a incorporação de milhares de novos policiais durante a atual gestão.
As inscrições estarão abertas entre os dias 15 de junho e 21 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame. A remuneração inicial para o cargo de soldado de 2ª classe é de R$ 5.482,51.
Para os candidatos da região Noroeste Paulista, uma das facilidades será a realização das provas em cidades próximas. Entre os municípios definidos para aplicação do exame estão Araçatuba e Andradina, permitindo que moradores da região participem da seleção sem a necessidade de deslocamentos para centros mais distantes.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o reforço no efetivo faz parte dos investimentos realizados pelo Estado para ampliar a presença policial e fortalecer o combate à criminalidade em todas as regiões paulistas.
Desde o início de 2023, mais de 16 mil policiais civis e militares concluíram seus cursos de formação e já foram incorporados aos trabalhos operacionais. Outros profissionais ainda passam pelo treinamento antes de ingressarem nas corporações.
Atualmente, o Estado contabiliza milhares de vagas em concursos públicos em andamento para as forças de segurança, além de novas oportunidades já autorizadas para futuras seleções.
Requisitos
Os interessados em disputar uma das vagas devem ter idade entre 17 e 30 anos, além de atender aos critérios mínimos de altura exigidos pela corporação: 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens. Também será necessário estar em situação regular com as obrigações eleitorais e militares no momento da posse.
Etapas da seleção
O concurso será composto por cinco fases:
- Prova de conhecimentos;
- Exame de aptidão física;
- Avaliação psicológica;
- Investigação social;
- Análise documental.
As provas poderão ser aplicadas em 51 municípios, distribuídos entre cidades paulistas e outras localidades do país.
Concurso para oficiais segue com inscrições abertas
Além da seleção para soldados, a Polícia Militar mantém aberto o concurso para ingresso de 200 alunos-oficiais. As inscrições permanecem disponíveis até 15 de julho.
Os aprovados iniciarão a formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista. O curso tem duração de quatro anos e oferece remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete.
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