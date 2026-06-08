O Governo do Estado de São Paulo lançou na quarta-feira (3) o edital de um novo concurso público para a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar. O processo seletivo integra o plano estadual de ampliação e recomposição do efetivo das forças de segurança, que prevê a incorporação de milhares de novos policiais durante a atual gestão.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15 de junho e 21 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame. A remuneração inicial para o cargo de soldado de 2ª classe é de R$ 5.482,51.

Para os candidatos da região Noroeste Paulista, uma das facilidades será a realização das provas em cidades próximas. Entre os municípios definidos para aplicação do exame estão Araçatuba e Andradina, permitindo que moradores da região participem da seleção sem a necessidade de deslocamentos para centros mais distantes.