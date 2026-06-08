Um policial militar natural de Araçatuba foi baleado ao tentar impedir um assalto na tarde deste domingo (7), no bairro Morumbi, uma das regiões mais nobres da zona sul de São Paulo.
Thiago Pereira, que atualmente integra o efetivo do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M), estava de folga e transitava pela Avenida Duquesa de Goiás acompanhado da esposa quando percebeu uma movimentação suspeita envolvendo criminosos e possíveis vítimas.
Ao notar a ação, o policial decidiu intervir. Durante a tentativa de impedir o crime, houve um intenso confronto armado e Thiago acabou sendo atingido por diversos disparos.
Segundo informações divulgadas pela corporação, ele sofreu pelo menos cinco ferimentos causados por arma de fogo.
O resgate foi realizado rapidamente e o militar foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, referência em atendimento de alta complexidade na capital paulista.
Conforme informações preliminares, ele chegou consciente à unidade médica e conversando com a esposa antes de ser levado para cirurgia.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e desencadeou uma operação para localizar os envolvidos. Um dos suspeitos acabou preso e foi conduzido para a delegacia responsável pelo caso. A polícia segue em busca dos demais participantes da ação criminosa.
Testemunhas relataram que o policial teria presenciado uma tentativa de roubo contra uma mulher nas proximidades de um condomínio residencial. Ao atravessar a avenida para prestar apoio à vítima, foi surpreendido pela reação dos criminosos, iniciando o confronto.
Ao menos três homens estariam envolvidos na tentativa de assalto. Eles teriam utilizado duas motocicletas para a ação. Ainda de acordo com testemunhas, um dos suspeitos pode ter sido baleado durante a troca de tiros, enquanto outro conseguiu fugir.
As circunstâncias exatas do confronto ainda são apuradas pelas autoridades.
O caso repercutiu rapidamente em Araçatuba, cidade onde o policial possui familiares e amigos. Nas redes sociais, colegas de farda, moradores e diversas pessoas da região manifestaram apoio e correntes de oração pela recuperação do militar.
A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes da ocorrência e identificar os demais envolvidos no crime.
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