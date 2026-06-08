Um policial militar natural de Araçatuba foi baleado ao tentar impedir um assalto na tarde deste domingo (7), no bairro Morumbi, uma das regiões mais nobres da zona sul de São Paulo.

Thiago Pereira, que atualmente integra o efetivo do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M), estava de folga e transitava pela Avenida Duquesa de Goiás acompanhado da esposa quando percebeu uma movimentação suspeita envolvendo criminosos e possíveis vítimas.

Ao notar a ação, o policial decidiu intervir. Durante a tentativa de impedir o crime, houve um intenso confronto armado e Thiago acabou sendo atingido por diversos disparos.