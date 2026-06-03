Carla Cristina Sant'Anna da Silva de Souza, de 24 anos, voltou a ser presa na noite desta terça-feira (2), em Araçatuba, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ela é acusada de matar o companheiro, Sérgio Henrique, de 26 anos, crime ocorrido em dezembro do ano passado no Condomínio Maria Rossini, localizado no bairro Jardim Universo.
A prisão foi realizada por policiais militares do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que já tinham conhecimento da ordem judicial em aberto. Os agentes seguiram até um apartamento na Rua Tiradentes, na região central da cidade, onde localizaram a acusada.
De acordo com o boletim de ocorrência, o mandado foi expedido no âmbito do processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba. No endereço, os policiais fizeram contato com a mãe de Carla Cristina, que autorizou a entrada da equipe no imóvel.
Após ser informada sobre a decisão judicial, Carla Cristina recebeu ciência dos seus direitos constitucionais e acompanhou os policiais sem apresentar resistência. Conforme o registro policial, não houve necessidade do uso de algemas, já que ela colaborou durante toda a abordagem e não tentou fugir.
Concluído o cumprimento do mandado, a acusada foi conduzida ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ela deverá passar por audiência de custódia antes de eventual transferência para uma unidade prisional.
Crime causou grande repercussão
O caso ocorreu na noite de 20 de dezembro de 2025 e causou forte comoção em Araçatuba. Segundo as investigações da polícia, Sérgio Henrique foi atingido por golpes de faca dentro do apartamento onde morava com Carla Cristina, no Condomínio Maria Rossini, na rua Conde Zeppelin, bairro Jardim Universo.
Informações apuradas na época apontaram que o casal teria se envolvido em uma discussão que terminou de forma trágica. Gravemente ferido, Sérgio foi socorrido e encaminhado em estado crítico para a Santa Casa de Araçatuba.
Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 22 horas.
Durante o atendimento da ocorrência, policiais também localizaram no apartamento entorpecentes, uma balança digital de precisão e uma réplica de arma de fogo. Todo o material foi apreendido para investigação.
Carla Cristina foi presa em flagrante logo após o crime e permaneceu detida até o dia 12 de janeiro deste ano, quando obteve liberdade provisória por decisão judicial. Agora, quase seis meses depois, voltou a ser presa por determinação da Justiça e seguirá à disposição do Poder Judiciário enquanto o processo criminal avança para as próximas etapas.
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