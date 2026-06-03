Carla Cristina Sant'Anna da Silva de Souza, de 24 anos, voltou a ser presa na noite desta terça-feira (2), em Araçatuba, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ela é acusada de matar o companheiro, Sérgio Henrique, de 26 anos, crime ocorrido em dezembro do ano passado no Condomínio Maria Rossini, localizado no bairro Jardim Universo.

A prisão foi realizada por policiais militares do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que já tinham conhecimento da ordem judicial em aberto. Os agentes seguiram até um apartamento na Rua Tiradentes, na região central da cidade, onde localizaram a acusada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o mandado foi expedido no âmbito do processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba. No endereço, os policiais fizeram contato com a mãe de Carla Cristina, que autorizou a entrada da equipe no imóvel.