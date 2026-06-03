Um documento oficial do Ministério das Relações Exteriores revela um novo capítulo envolvendo o hacker brasileiro Patrick César da Silva Brito, que atualmente se encontra na Sérvia.

Conforme informações encaminhadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, autoridades sérvias informaram ao governo brasileiro que Patrick deverá receber um perdão judicial entre os meses de outubro e novembro deste ano. A medida, segundo o documento, costuma ser aplicada em situações semelhantes e poderá influenciar diretamente os próximos desdobramentos do caso.

A informação foi transmitida durante uma reunião realizada em Belgrado entre representantes da Embaixada do Brasil e integrantes do Ministério da Justiça da Sérvia, que discutiram a situação do brasileiro e os procedimentos jurídicos em andamento.