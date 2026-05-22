22 de maio de 2026
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SHOW

Samba Ata Festival terá Menos é Mais e Turma do Pagode

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Festival chega à terceira edição com shows de Menos é Mais e Turma do Pagode, além de espaço ampliado no Estádio Adhemar de Barros
Festival chega à terceira edição com shows de Menos é Mais e Turma do Pagode, além de espaço ampliado no Estádio Adhemar de Barros

O Samba Ata Festival está de volta e promete movimentar Araçatuba com uma edição ainda maior em 2026. Consolidado como um dos principais eventos de samba e pagode da região, o festival chega à terceira edição trazendo uma nova estrutura e grandes atrações nacionais.

Neste ano, o evento será realizado no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, com início previsto para às 16h. A proposta da organização é oferecer uma experiência mais ampla e confortável para o público, reunindo música, entretenimento e opções de lazer para toda a família.

Entre os nomes confirmados para subir ao palco estão os grupos Menos é Mais e Turma do Pagode, além de artistas regionais que irão completar a programação do festival.

A estrutura contará com arquibancada, área VIP, lounges exclusivos, bistrôs para até quatro pessoas e praça de alimentação. Segundo a organização, o espaço foi planejado para receber milhares de pessoas com mais conforto, segurança e comodidade.

A produção do evento é assinada pela Os Parças Produções, responsável também pelos shows de Belo e Thiaguinho realizados no ano passado em Araçatuba, que reuniram mais de 10 mil pessoas.

De acordo com a organização, a procura pelos ingressos já começou intensa nas primeiras horas de venda. Os lotes possuem virada automática e alguns setores podem se esgotar rapidamente devido à alta demanda do público.

Os ingressos oficiais estão disponíveis pela Central dos Eventos. Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do festival nas redes sociais.

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