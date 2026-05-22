O Samba Ata Festival está de volta e promete movimentar Araçatuba com uma edição ainda maior em 2026. Consolidado como um dos principais eventos de samba e pagode da região, o festival chega à terceira edição trazendo uma nova estrutura e grandes atrações nacionais.

Neste ano, o evento será realizado no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, com início previsto para às 16h. A proposta da organização é oferecer uma experiência mais ampla e confortável para o público, reunindo música, entretenimento e opções de lazer para toda a família.

Entre os nomes confirmados para subir ao palco estão os grupos Menos é Mais e Turma do Pagode, além de artistas regionais que irão completar a programação do festival.