O juízo da 25ª Zona Eleitoral de Birigui indeferiu integralmente, nessa quarta-feira, 13, o pedido de tutela cautelar que pretendia o afastamento imediato do prefeito interino de Brejo Alegre, Edson Takao Sakuma, extinguindo o processo sem julgamento do mérito e aplicando multa de R$ 5 mil por litigância de má-fé aos autores da ação.

A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Eric Douglas Soares Gomes, que reconheceu a inadequação da via eleita e a impossibilidade jurídica do pedido no âmbito da Justiça Eleitoral.

Pedido de afastamento foi considerado juridicamente inviável

A ação foi proposta pelos vereadores Julierme Leão, João Nilson Neves de Andrade, Luci Missias de Oliveira Salvador, Juvenal Pereira da Silva e Rogério da Cruz Araujo, que alegavam suposto uso da máquina pública durante o período de eleição suplementar, com base em atos administrativos como nomeações, exonerações e procedimentos licitatórios.