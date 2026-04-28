O que era para ser apenas o trajeto de volta para casa se transformou em um episódio de medo e violência na madrugada desta terça-feira (28), em Araçatuba. Um mototaxista de 21 anos foi preso em flagrante, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos.

De acordo com o registro feito na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a jovem havia solicitado a corrida por aplicativo após sair da Escola Estadual Professor Arthur Leite Carrijo, no bairro Umuarama. Ainda durante o percurso, o condutor passou a adotar comportamento invasivo, com comentários impróprios direcionados à vítima.

Ao chegarem ao destino, a situação saiu do controle. Diante da dificuldade para realizar o pagamento via PIX, o suspeito ofereceu acesso à internet. Foi nesse momento que ele avançou contra a adolescente, segurando sua roupa e iniciando as agressões.