O que era para ser apenas o trajeto de volta para casa se transformou em um episódio de medo e violência na madrugada desta terça-feira (28), em Araçatuba. Um mototaxista de 21 anos foi preso em flagrante, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos.
De acordo com o registro feito na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a jovem havia solicitado a corrida por aplicativo após sair da Escola Estadual Professor Arthur Leite Carrijo, no bairro Umuarama. Ainda durante o percurso, o condutor passou a adotar comportamento invasivo, com comentários impróprios direcionados à vítima.
Ao chegarem ao destino, a situação saiu do controle. Diante da dificuldade para realizar o pagamento via PIX, o suspeito ofereceu acesso à internet. Foi nesse momento que ele avançou contra a adolescente, segurando sua roupa e iniciando as agressões.
Mesmo após tentar se desvencilhar, a jovem foi novamente abordada. O acusado tocou partes íntimas da vítima e fez investidas, insistindo em aproximação física e impedindo sua entrada na residência. Em estado de pânico, ela conseguiu acionar amigos por mensagens e pedir ajuda.
Seguindo orientações, a adolescente conseguiu se abrigar dentro de casa, enquanto o suspeito fugia do local.
Com apoio de amigos, a vítima procurou a DDM, onde o caso foi registrado. A partir das informações, a Polícia Civil iniciou diligências imediatas. O suspeito foi localizado por um investigador e, ao comparecer ao ponto indicado, acabou preso em flagrante.
O caso segue sob investigação, e o homem permanece à disposição da Justiça.
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