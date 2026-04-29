Mulheres de Bilac e região têm acesso gratuito ao exame de mamografia por meio da Carreta da Mamografia, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O atendimento segue até o dia 9 de maio no município.
A ação faz parte do programa Mulheres de Peito, que passou por atualização nas regras de atendimento. Agora, mulheres entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas com RG e cartão do SUS. Já aquelas com idade entre 35 e 49 anos, além das com mais de 74, precisam apresentar solicitação médica.
O serviço é destinado a mulheres a partir dos 35 anos, desde que não tenham feito mamografia no último ano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 12h, com limite de 25 atendimentos, exceto em feriados. As senhas são entregues por ordem de chegada.
Caso haja alguma alteração nos exames, as pacientes são encaminhadas para unidades de referência do SUS, onde poderão realizar exames complementares ou iniciar tratamento.
Dados recentes apontam crescimento significativo na procura pelo serviço. Em 2025, foram realizados mais de 60 mil exames em todo o estado, um aumento expressivo em relação ao ano anterior.
Além da unidade móvel, o programa também permite o agendamento de mamografias pelo SUS, sem necessidade de pedido médico para mulheres de 50 a 74 anos, por meio do telefone 0800 779 0000.
Em Bilac, a carreta está instalada na Rua Rosa Bini Missi, nº 30, no Jardim Paraíso, com atendimento durante todo o período da ação.
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