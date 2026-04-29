

Mulheres de Bilac e região têm acesso gratuito ao exame de mamografia por meio da Carreta da Mamografia, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O atendimento segue até o dia 9 de maio no município.

A ação faz parte do programa Mulheres de Peito, que passou por atualização nas regras de atendimento. Agora, mulheres entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas com RG e cartão do SUS. Já aquelas com idade entre 35 e 49 anos, além das com mais de 74, precisam apresentar solicitação médica.

O serviço é destinado a mulheres a partir dos 35 anos, desde que não tenham feito mamografia no último ano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o funcionamento é das 8h às 12h, com limite de 25 atendimentos, exceto em feriados. As senhas são entregues por ordem de chegada.