O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no interior paulista na próxima segunda-feira (27), com passagem por Andradina no início da tarde. A visita ocorre após compromissos em Presidente Prudente, onde o desembarque está previsto para 9h30.

Na primeira parada, o foco será a saúde pública, com a inauguração de um acelerador linear para tratamento oncológico e a entrega de equipamentos como unidades móveis do Samu, micro-ônibus e uma carreta para atendimentos oftalmológicos destinados à região.

Após reunião com lideranças locais, o presidente segue de helicóptero para Andradina, com chegada estimada entre 12h e 12h30. No município, a agenda será voltada à agricultura familiar, com evento na Coapar, cooperativa de assentados e pequenos produtores.