25 de abril de 2026
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AGENDA PRESIDENCIAL

Lula vai a Andradina na segunda-feira; confira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Presidente chega ao noroeste na segunda (27) após agenda em Presidente Prudente; visita inclui evento com produtores e anúncio de investimentos na agricultura familiar
Presidente chega ao noroeste na segunda (27) após agenda em Presidente Prudente; visita inclui evento com produtores e anúncio de investimentos na agricultura familiar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no interior paulista na próxima segunda-feira (27), com passagem por Andradina no início da tarde. A visita ocorre após compromissos em Presidente Prudente, onde o desembarque está previsto para 9h30.

Na primeira parada, o foco será a saúde pública, com a inauguração de um acelerador linear para tratamento oncológico e a entrega de equipamentos como unidades móveis do Samu, micro-ônibus e uma carreta para atendimentos oftalmológicos destinados à região.

Após reunião com lideranças locais, o presidente segue de helicóptero para Andradina, com chegada estimada entre 12h e 12h30. No município, a agenda será voltada à agricultura familiar, com evento na Coapar, cooperativa de assentados e pequenos produtores.

Durante o encontro, está previsto o anúncio de um pacote de investimentos superior a R$ 800 milhões para o setor em todo o país. A estrutura da cooperativa também deve abrigar uma futura unidade industrial para produção de leite em pó.

A agenda foi remarcada após adiamento da visita inicialmente prevista para esta sexta-feira (24).

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