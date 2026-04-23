Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em um roubo com restrição de liberdade da vítima foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23), em Birigui. A captura ocorreu por volta das 10h, no bairro João Crevelaro, durante ação de rotina das equipes.
De acordo com as informações, os policiais já tinham conhecimento de um mandado de prisão preventiva expedido contra o suspeito, relacionado a um crime ocorrido no bairro Izabel Marin. Na ocasião, ele e outros envolvidos teriam invadido uma residência e mantido a moradora trancada no banheiro enquanto realizavam o roubo.
Com base nas informações levantadas, as equipes intensificaram o patrulhamento em pontos onde o indivíduo costumava circular. A localização aconteceu na casa onde ele estava residindo, sem que houvesse resistência no momento da abordagem.
Segundo a Polícia Militar, o homem possui histórico criminal com passagens por roubo, furto, tráfico de drogas e receptação. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ação reforça o trabalho de monitoramento e cumprimento de mandados na cidade, com foco na retirada de criminosos com histórico de violência das ruas e no aumento da sensação de segurança da população.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.