A Santa Casa de Birigui deu um avanço significativo no atendimento de alta complexidade ao passar a realizar hemodiálise diretamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A novidade se tornou possível após a chegada de uma máquina de hemodiálise e de um moderno sistema de osmose, entregues nesta quarta-feira (22).

Com a implantação do serviço, pacientes em estado grave poderão receber o tratamento dentro do próprio hospital, eliminando a necessidade de transferências para outras cidades, uma etapa que, além de delicada, poderia representar riscos adicionais à saúde.

Até então, os casos que exigiam hemodiálise eram encaminhados para a Santa Casa de Araçatuba por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), o que demandava tempo e logística em situações críticas.