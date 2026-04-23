A Santa Casa de Birigui deu um avanço significativo no atendimento de alta complexidade ao passar a realizar hemodiálise diretamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A novidade se tornou possível após a chegada de uma máquina de hemodiálise e de um moderno sistema de osmose, entregues nesta quarta-feira (22).
Com a implantação do serviço, pacientes em estado grave poderão receber o tratamento dentro do próprio hospital, eliminando a necessidade de transferências para outras cidades, uma etapa que, além de delicada, poderia representar riscos adicionais à saúde.
Até então, os casos que exigiam hemodiálise eram encaminhados para a Santa Casa de Araçatuba por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), o que demandava tempo e logística em situações críticas.
A UTI da unidade, que possui 12 leitos, registra uma média de três pacientes por mês com necessidade do procedimento, número que corresponde a cerca de 25% da ocupação do setor. Com a nova estrutura, a expectativa é de mais agilidade no atendimento, maior segurança clínica e ampliação da capacidade de resposta da equipe médica.
A iniciativa representa um marco para a saúde em Birigui, reforçando a autonomia do hospital e elevando o nível de cuidado oferecido à população.
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