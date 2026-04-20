Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma nova chance em Araçatuba. Uma empresa do setor da construção civil abriu 26 vagas de emprego e realizará seleção presencial nesta quarta-feira (22), no Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As oportunidades contemplam oito funções, com vagas para pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, almoxarife, auxiliar administrativo, armador e servente de obras. São três vagas para cada uma das funções, com exceção de servente, que concentra cinco oportunidades.

A média salarial é de R$ 2.728, com cesta básica como benefício. Para a função de eletricista, há ainda adicional de 30% de periculosidade.