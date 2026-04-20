Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma nova chance em Araçatuba. Uma empresa do setor da construção civil abriu 26 vagas de emprego e realizará seleção presencial nesta quarta-feira (22), no Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
As oportunidades contemplam oito funções, com vagas para pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, almoxarife, auxiliar administrativo, armador e servente de obras. São três vagas para cada uma das funções, com exceção de servente, que concentra cinco oportunidades.
A média salarial é de R$ 2.728, com cesta básica como benefício. Para a função de eletricista, há ainda adicional de 30% de periculosidade.
Para os cargos de auxiliar administrativo e almoxarife, é exigido ensino médio. Já para as demais funções, o requisito é ensino fundamental. A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
A seleção acontece das 8h às 12h, e os candidatos devem comparecer com RG, CPF e currículo atualizado.
A ação pode representar uma porta de entrada para trabalhadores que buscam recolocação e também para quem deseja ingressar em um setor com demanda crescente por mão de obra.
SERVIÇO
Seleção para 26 vagas na construção civil
Quarta-feira, 22 de abril
Das 8h às 12h
Balcão de Empregos – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Avenida Waldemar Alves, 50, São Joaquim
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