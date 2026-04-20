21 de abril de 2026
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DROGAS

Homem tenta fugir, mas acaba preso por tráfico em Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na noite deste domingo (19), no bairro Jardim Vila Nova, em Guararapes.
Segundo informações da ocorrência, durante patrulhamento pela região, os policiais identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita.

Ao notar a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado logo em seguida.

Durante a revista, os militares localizaram entorpecentes e dinheiro, reforçando a suspeita de envolvimento com o tráfico.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico e na repressão ao crime na região.

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