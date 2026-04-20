Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na noite deste domingo (19), no bairro Jardim Vila Nova, em Guararapes.

Segundo informações da ocorrência, durante patrulhamento pela região, os policiais identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita.

Ao notar a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado logo em seguida.

Durante a revista, os militares localizaram entorpecentes e dinheiro, reforçando a suspeita de envolvimento com o tráfico.