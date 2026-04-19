A morte de Iolanda Vitória Pereira dos Santos, de 8 anos, gerou forte comoção em Macedônia, a 150 km de Araçatuba, e na região noroeste paulista. A menina, que competia na modalidade de três tambores, morreu na manhã de sábado (18) após o veículo em que estava capotar na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales. Segundo as informações mais recentes do caso, a caminhonete puxava um trailer com dois cavalos no momento do acidente.

A apuração indica que Iolanda seguia com o pai para Ilha Solteira, onde participaria de uma competição. O acidente aconteceu durante o trajeto, e a criança não resistiu aos ferimentos. O caso provocou forte repercussão também no meio esportivo, já que a menina era conhecida por participar de provas e por sua ligação com os cavalos.

Após a tragédia, a Prefeitura de Macedônia divulgou uma nota oficial de pesar e informou os detalhes da despedida. O velório foi realizado ontem, sábado, no Velório Municipal da cidade, com chegada do corpo prevista para 18h30. Já o sepultamento foi marcado para este domingo (19), às 8h, no Cemitério Municipal de Macedônia.