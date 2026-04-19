A morte de Iolanda Vitória Pereira dos Santos, de 8 anos, gerou forte comoção em Macedônia, a 150 km de Araçatuba, e na região noroeste paulista. A menina, que competia na modalidade de três tambores, morreu na manhã de sábado (18) após o veículo em que estava capotar na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales. Segundo as informações mais recentes do caso, a caminhonete puxava um trailer com dois cavalos no momento do acidente.
A apuração indica que Iolanda seguia com o pai para Ilha Solteira, onde participaria de uma competição. O acidente aconteceu durante o trajeto, e a criança não resistiu aos ferimentos. O caso provocou forte repercussão também no meio esportivo, já que a menina era conhecida por participar de provas e por sua ligação com os cavalos.
Após a tragédia, a Prefeitura de Macedônia divulgou uma nota oficial de pesar e informou os detalhes da despedida. O velório foi realizado ontem, sábado, no Velório Municipal da cidade, com chegada do corpo prevista para 18h30. Já o sepultamento foi marcado para este domingo (19), às 8h, no Cemitério Municipal de Macedônia.
A administração municipal lamentou a morte da criança e se solidarizou com familiares e amigos. A cidade amanheceu em clima de tristeza diante da perda de uma menina descrita como muito querida pela comunidade.
Como foi divulgado pela Folha da Região/Sampi, ela morreu na manhã deste sábado (18) após um acidente na Rodovia Euclides da Cunha, no trecho urbano de Jales, a aproximadamente 90 km de Araçatuba.
A vítima, Iolanda Vitória Pereira, estava em uma picape Saveiro que puxava um reboque quando o veículo saiu da pista e bateu em um barranco às margens da rodovia.
Segundo as informações iniciais divulgadas, o conjunto teria se desestabilizado durante o trajeto, o que fez o motorista perder o controle da direção.
Nota da prefeitura na íntegra
É com profundo pesar que nos despedimos de Iolanda Vitória, uma menina muito querida por toda nossa cidade. Sua alegria, seu carinho e seu jeito especial deixarão lembranças eternas no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força, fé e conforto para enfrentar essa perda tão difícil.
Velório: Velório Municipal de Macedônia
18 de abril de 2026
Chegada do corpo: 18h30
Sepultamento: Cemitério Municipal de Macedônia
19 de abril de 2026
Enterro: 08h00
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