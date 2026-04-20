A Secretaria Municipal de Tributação e Fiscalização de Birigui oficializou os valores do VTN (Valor da Terra Nua) para 2026, referência utilizada no cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e na entrega da DITR, declaração obrigatória dos proprietários rurais.

A divulgação atende exigência da Receita Federal e estabelece os valores por hectare conforme o tipo de utilização da terra no município. Para lavoura de aptidão boa, o valor definido é de R$ 33.629,63. Já para lavoura de aptidão regular, o valor é de R$ 31.185,68, enquanto lavoura de aptidão restrita ficou em R$ 28.968,34.

Também foram fixados R$ 26.066,95 para pastagem plantada, R$ 22.236,24 para silvicultura ou pastagem natural e R$ 19.003,71 para áreas de preservação da fauna e flora.

