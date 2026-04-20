Uma ocorrência de violência doméstica registrada no início da tarde desse domingo (19), no Jardim Aeroporto, em Birigui, terminou com a prisão em flagrante de um jovem de 22 anos por agressão contra a própria mãe e tráfico de entorpecentes.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a denúncia e, ao chegar ao imóvel, encontrou uma cena de tensão.
O rapaz estaria agredindo a mãe, de 43 anos, além de provocar danos no interior da residência.
De acordo com o registro, o suspeito reagiu à abordagem, ameaçou os policiais e partiu para agressão com socos e pontapés, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.
Após ser dominado, o próprio jovem informou que mantinha entorpecentes guardados em uma mochila dentro da casa. Durante buscas, os policiais localizaram 148 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, material que, segundo ele, teria motivado o desentendimento com a mãe.
Ainda conforme a ocorrência, o rapaz afirmou ter consumido bebida alcoólica durante toda a noite anterior.
Ele foi preso em flagrante por violência doméstica e tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. Tanto a vítima quanto o autor foram encaminhados ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico.
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