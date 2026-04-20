Uma ocorrência de violência doméstica registrada no início da tarde desse domingo (19), no Jardim Aeroporto, em Birigui, terminou com a prisão em flagrante de um jovem de 22 anos por agressão contra a própria mãe e tráfico de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a denúncia e, ao chegar ao imóvel, encontrou uma cena de tensão.

O rapaz estaria agredindo a mãe, de 43 anos, além de provocar danos no interior da residência.

De acordo com o registro, o suspeito reagiu à abordagem, ameaçou os policiais e partiu para agressão com socos e pontapés, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.