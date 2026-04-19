Um mecânico de 40 anos foi preso na madrugada deste domingo (19) depois de ser flagrado dirigindo embriagado em Birigui. O caso aconteceu na Avenida Youssef Ismail Mansour, no bairro Residencial Parque América, após o motociclista cair sozinho e ser encontrado caído no asfalto.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi chamada depois que um agente em posto fixo no Centro de Convenções viu o acidente. No cruzamento com a Rua Waldemar Lot, os guardas localizaram o homem ainda consciente e com ferimentos leves. Uma equipe de resgate chegou a ser acionada, mas ele não quis atendimento.
Durante a abordagem, os agentes notaram sinais visíveis de embriaguez, como odor forte de álcool e fala desconexa. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia consumido bebida alcoólica.
O teste do bafômetro confirmou a suspeita e apontou 1,12 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice muito acima do permitido. No compartimento da motocicleta, os guardas ainda encontraram duas latas de cerveja fechadas.
O condutor foi levado ao plantão policial, onde a prisão por embriaguez ao volante foi confirmada. A moto também foi apreendida e recolhida ao pátio, já que estava com o licenciamento vencido desde 2017. O caso foi registrado como crime de trânsito, e o suspeito ficou à disposição da Justiça.
