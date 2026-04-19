20 de abril de 2026
BIRIGUI

Motociclista cai e é preso com bafômetro 4 vezes acima do limite

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
No compartimento da motocicleta, os guardas ainda encontraram duas latas de cerveja fechadas

Um mecânico de 40 anos foi preso na madrugada deste domingo (19) depois de ser flagrado dirigindo embriagado em Birigui. O caso aconteceu na Avenida Youssef Ismail Mansour, no bairro Residencial Parque América, após o motociclista cair sozinho e ser encontrado caído no asfalto.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi chamada depois que um agente em posto fixo no Centro de Convenções viu o acidente. No cruzamento com a Rua Waldemar Lot, os guardas localizaram o homem ainda consciente e com ferimentos leves. Uma equipe de resgate chegou a ser acionada, mas ele não quis atendimento.

Durante a abordagem, os agentes notaram sinais visíveis de embriaguez, como odor forte de álcool e fala desconexa. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia consumido bebida alcoólica.

O teste do bafômetro confirmou a suspeita e apontou 1,12 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice muito acima do permitido. No compartimento da motocicleta, os guardas ainda encontraram duas latas de cerveja fechadas.

O condutor foi levado ao plantão policial, onde a prisão por embriaguez ao volante foi confirmada. A moto também foi apreendida e recolhida ao pátio, já que estava com o licenciamento vencido desde 2017. O caso foi registrado como crime de trânsito, e o suspeito ficou à disposição da Justiça.

