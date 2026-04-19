O abastecimento de água na região norte de Birigui começou a ser normalizado neste domingo (19), depois do problema no poço profundo do bairro Aeroporto, que deixou dezenas de bairros sem fornecimento no sábado (18). A falha no sistema havia sido informada pela prefeita Samanta Borini ainda nas primeiras horas do dia, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na atualização divulgada por volta das 23h30 de sábado, a prefeita apareceu no local acompanhando o trabalho técnico de substituição da bomba. Segundo ela, a nova estrutura já estava sendo submersa para ser recolocada no poço, em um procedimento delicado e demorado, já que a reinstalação precisa ser feita com cuidado até que o sistema volte a puxar água normalmente para a superfície.

Ainda conforme relatado por Samanta, alguns bairros poderiam sentir mais dificuldade no retorno do abastecimento ao longo deste domingo, justamente por causa do tempo necessário para a retomada gradual da pressão na rede. Ela também pediu que os moradores usassem água apenas para necessidades essenciais e evitassem desperdícios até a completa regularização.