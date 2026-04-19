O Penapolense está entre os quatro melhores da Série A4 do Campeonato Paulista. Jogando em casa, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, a equipe empatou por 2 a 2 com o Taquaritinga na noite deste sábado e garantiu presença na semifinal.
A Pantera saiu na frente em duas oportunidades, com gols de Magal e Luan Carioca, mas viu o adversário reagir nas duas vezes. Caio marcou para o Taquaritinga, e Gabriel, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual no placar.
Como havia empatado por 1 a 1 no jogo de ida e teve melhor desempenho na primeira fase, o time de Penápolis entrou em campo com a vantagem do empate no confronto agregado. Com isso, confirmou a classificação e eliminou o Taquaritinga.
Com a vaga assegurada, o Penapolense se junta a São Caetano e Inter de Bebedouro entre os semifinalistas. O último classificado ainda será definido, e a Federação Paulista de Futebol deve anunciar os próximos confrontos e horários.
