Um homem foi preso na madrugada de sábado (18) após invadir a casa dos próprios pais no bairro Atenas, em Birigui. Segundo as informações do caso, ele entrou no imóvel duas vezes durante a mesma noite e acabou detido pela Polícia Militar.

Na primeira invasão, o suspeito teria pulado o muro da residência. Depois, retornou ao local e entrou por uma janela de um dos quartos, o que aumentou o desespero da família.

De acordo com o relato apurado, o homem exigia objetos de valor que poderiam ser trocados por drogas. Durante a ação, ele também teria ameaçado o pai, um idoso de 76 anos que está acamado, usando uma seringa com calmante.