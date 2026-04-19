19 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem invade casa dos pais, ameaça idoso acamado e é preso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito teria feito ameaças e tentado pegar objetos para trocar por drogas
Suspeito teria feito ameaças e tentado pegar objetos para trocar por drogas

Um homem foi preso na madrugada de sábado (18) após invadir a casa dos próprios pais no bairro Atenas, em Birigui. Segundo as informações do caso, ele entrou no imóvel duas vezes durante a mesma noite e acabou detido pela Polícia Militar.

Na primeira invasão, o suspeito teria pulado o muro da residência. Depois, retornou ao local e entrou por uma janela de um dos quartos, o que aumentou o desespero da família.

De acordo com o relato apurado, o homem exigia objetos de valor que poderiam ser trocados por drogas. Durante a ação, ele também teria ameaçado o pai, um idoso de 76 anos que está acamado, usando uma seringa com calmante.

A Polícia Militar foi acionada, localizou o suspeito e o levou para a delegacia. Após o registro da ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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