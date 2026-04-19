Em julho de 2025, a convite de uma profissional respeitada por seu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, participei de um curso sobre elaboração de projetos para editais, promovido pela Cult-SP, braço da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, voltado à democratização, formação e fomento da cultura paulista.

Victor Bárbara, a Bah (no feminino mesmo), foi responsável pelas aulas, realizadas ao longo de três noites na Associata – Associação dos Artistas e Amigos da Arte de Araçatuba. Eu não conhecia o local porque não costumo frequentar aquela região da cidade. Fiquei encantada com a preservação da construção antiga: as cores da pintura, a iluminação diferenciada e o cuidado com o espaço eram admiráveis. Durante o curso, fomos sempre bem recebidos e pudemos observar a movimentação artística, com ensaios de música e dança.

Relembro esses momentos porque a primeira pergunta feita pela Bah foi justamente: o que é cultura? O que é arte? Cada um dos cerca de dez participantes apresentou sua definição. Como éramos de formações distintas, surgiram diversas respostas, refletindo nossas diferentes visões de mundo. Na primeira noite, ao chegar em casa e comentar sobre o curso, citei ao meu marido uma frase atribuída ao filósofo Sócrates que sintetizava minha percepção, atualizada pelas contribuições dos colegas: “só sei que nada sei”.