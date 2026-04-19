“Aleluia”! A Igreja Católica na França, como também em outros países pela Europa, está cantando o Aleluia duplamente motivada: expressar a exultação pela celebração do mistério fundamental da fé cristã, a Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e, também, pelo significativo aumento de batismos de adultos realizados na Vigília Pascal do corrente ano. O mistério da Ressurreição de Cristo representa o fundamento da fé cristã. À medida que a fé ilumina o entendimento a perspectiva da vida muda, tanto no campo individual como também no campo coletivo.

Um novo, e revolucionário, estilo de vida, baseado na fraternidade, na solidariedade, no desapegado serviço, no perdão e na busca incessante por uma paz universal inspirada na justiça começa a tomar forma. A descoberta dessa sublime, e perfeitamente factível, proposta vem atraindo números maiores de jovens e de adultos a pedir o batismo e a ingressar na família católica. 21.000 catecúmenos, entre adultos e jovens, receberam os sacramentos de iniciação nesta Páscoa na França, três vezes a mais do que dez anos atrás.

Dado outro revelador atesta que a grande maioria, 82%, é gente advinda da chamada geração Zen, entre os 18 e 40 anos. Respondendo à questionário que buscava catalogar motivações que despertavam nos catecúmenos o impulso a solicitar ingresso na Igreja Católica, a maioria indicou o fascínio pelo mandamento do amor fraterno e sua importância no projeto de redefinir a maneira das pessoas relacionar-se entre si.