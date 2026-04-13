O Centro Universitário Unigrande está com inscrições abertas para o vestibular 2026.2 e apresenta dois novos cursos na modalidade Presencial+: Pedagogia e Terapia Ocupacional. A proposta combina a vivência prática do ensino presencial com recursos digitais de apoio, oferecendo uma formação mais dinâmica e alinhada às exigências do mercado.

Entre os diferenciais, a instituição mantém mensalidades fixas ao longo do curso, garantindo previsibilidade financeira ao aluno. A estrutura é completa, com ambientes preparados para atividades práticas, e o corpo docente é formado por profissionais qualificados e atuantes em suas áreas.

Na graduação em Pedagogia, o aluno se prepara para atuar na educação básica, gestão escolar e projetos educacionais, em um cenário de alta demanda por profissionais capacitados. Já o curso de Terapia Ocupacional amplia as possibilidades na área da saúde, com foco na promoção da autonomia, reabilitação e qualidade de vida, atendendo a um mercado em expansão.

Outro ponto de destaque é o acesso facilitado: o vestibular é gratuito e a taxa de matrícula é de apenas R$ 10,00.

As inscrições podem ser realizadas pelo site unigrande.edu.br ou via WhatsApp pelo número (18) 99140-3253.

Atendimento presencial na Rua Cacique, 16, bairro Planalto, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 21:00.

A proposta é clara: oferecer formação de qualidade, com condições acessíveis e foco no futuro profissional dos alunos.