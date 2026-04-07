O Oratório “Dom Bosco” viveu um momento especial no último dia 28 de março, com a realização de uma celebração de Páscoa marcada por acolhimento, aprendizado e união entre comunidade, famílias e acadêmicos do UniSALESIANO. A programação contou com uma atividade inédita: uma oficina prática de confecção de ovos de Páscoa, proporcionando às crianças e jovens atendidos uma experiência única e cheia de significado.

A iniciativa foi conduzida pelos chefs Patrícia Pinto e Rodrigo Gomes de Carvalho, da Chef’s Escola de Gastronomia, que compartilharam conhecimentos de confeitaria com os participantes. Foi a primeira vez que o Oratório promoveu uma vivência desse tipo, envolvendo não apenas as crianças e adolescentes, mas também seus familiares e toda a comunidade participante das oficinas.

De acordo com a Coordenadora do Curso de Educação Física do UniSALESIANO e voluntária do Oratório, Profª. Juliana Mitidiero, a ação foi marcada por emoção e aprendizado coletivo. “Foi uma experiência muito bonita e importante. As crianças ficaram muito felizes com a oportunidade, e além disso, foi um momento de aprendizado. Não participaram só as crianças, mas também as famílias, o que tornou tudo ainda mais especial”, destacou.

A programação teve início com uma oração de Páscoa, reforçando o verdadeiro sentido da data. Em seguida, os participantes se envolveram na oficina prática, aprendendo a produzir seus próprios ovos de chocolate. Ao final, todos puderam compartilhar um lanche e receberam bombons para levar para casa, prolongando o clima de celebração em família.

O evento também contou com a participação de acadêmicos de diferentes cursos do UniSALESIANO. Alunos de Enfermagem realizaram orientações sobre a correta higienização das mãos, reforçando a importância dos cuidados com a saúde, enquanto alunos de Psicologia contribuíram no apoio às atividades e na interação com as crianças.

INSTITUCIONAL

A realização da oficina só foi possível graças ao trabalho conjunto e ao apoio institucional. Os materiais utilizados foram, em grande parte, disponibilizados pelo UniSALESIANO, além da colaboração externa na arrecadação de guloseimas.

A chef Patrícia Pinto comentou que a experiência foi profundamente significativa e transformadora, marcada por um sentimento de gratidão e propósito, onde o impacto emocional foi muito além da confecção do chocolate. “Houve fortalecimento de vínculos, empoderamento infantil e resgate da esperança, pois sabemos que muitas crianças ali só teriam aquele ovo na Páscoa. E o principal: a prática do bem e da caridade, ao doar nosso tempo ao próximo, segundo os ensinamentos de Jesus”, ressaltou.

Ela também destacou a importância das parcerias envolvidas na ação. “Sou grata às coordenadoras e aos alunos pela oportunidade e ao UniSALESIANO por ações tão grandiosas como as que realizam no Oratório”, completou.

Por fim, o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. André Ornellas, disse que ações como essa reforçam o papel transformador da instituição na sociedade. “Mais do que uma atividade pontual, essa celebração representa a essência da nossa missão educativa: integrar ensino, pesquisa e extensão em experiências que impactam vidas. Ver nossos acadêmicos aplicando seus conhecimentos em benefício da comunidade, especialmente em um momento tão significativo como a Páscoa, demonstra que estamos formando profissionais comprometidos não apenas com suas áreas de atuação, mas também com valores humanos e sociais”, concluiu.

Fotos https://unisalesiano.com.br/