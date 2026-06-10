O Tribunal do Júri da Comarca de Araçatuba julga, nesta quinta-feira (11), a partir das 9h, os réus Agnaldo Junio Mendes, conhecido como "Guigui", e André Gomes da Rocha, acusados de envolvimento em um homicídio ocorrido em março de 2020.

A sessão será realizada no Fórum de Araçatuba, aberta ao público, respeitada a capacidade do plenário. A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Segundo a denúncia, Patrick da Silva Cezareto foi morto no dia 26 de março de 2020, na rua Pedro Moreno, em Araçatuba. O Ministério Público sustenta que Agnaldo teria efetuado os disparos, enquanto André teria atuado como mandante do crime.