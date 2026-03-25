Um homem de 63 anos morreu na noite de segunda-feira (23), após um grave acidente em uma estrada vicinal na zona rural de Castilho. Ele conduzia uma charrete, quando o veículo foi atingido na traseira por um automóvel. A vítima foi identificada como Gedeão Matias da Silva, morador do Assentamento Cafeeira, na zona rural.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo. Na sequência, outro carro que passava pelo local acabou atropelando o homem e deixou a área sem prestar socorro.

A condutora do primeiro veículo envolvido sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento hospitalar. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.