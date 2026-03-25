Um homem de 63 anos morreu na noite de segunda-feira (23), após um grave acidente em uma estrada vicinal na zona rural de Castilho. Ele conduzia uma charrete, quando o veículo foi atingido na traseira por um automóvel. A vítima foi identificada como Gedeão Matias da Silva, morador do Assentamento Cafeeira, na zona rural.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo. Na sequência, outro carro que passava pelo local acabou atropelando o homem e deixou a área sem prestar socorro.
A condutora do primeiro veículo envolvido sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento hospitalar. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.
Um cachorro que estava na charrete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O cavalo ficou ferido e foi levado para atendimento veterinário pela equipe da Prefeitura de Castilho.
A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer como ocorreu o acidente e identificar o segundo veículo envolvido.
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