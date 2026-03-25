A Câmara Municipal de Birigui aprovou por unanimidade, na sessão dessa semana, a abertura de uma Comissão Processante (CP) para investigar uma denúncia sobre possível utilização irregular de servidores e maquinário da Prefeitura em uma obra localizada em loteamento particular.

A representação foi apresentada pelo ex-vereador André Fermino (PP). Foram escolhidos para compor a comissão os vereadores José Avanço (MDB), Davi Antônio de Souza (PRD) e Marcos Antônio Santos (UB).

O caso envolve intervenções realizadas na avenida Paulo da Silva Nunes, nas proximidades do Córrego Nunes, área vinculada a um empreendimento imobiliário. De acordo com a denúncia, a obra já havia sido interditada no ano passado devido a possíveis irregularidades urbanísticas, relacionadas à adequação da via e ao cumprimento de normas técnicas e de mobilidade urbana.