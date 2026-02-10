Uma decisão contundente da Justiça Eleitoral determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Sud Mennucci, José Urbino dos Santos Neto, conhecido como Lió Neto, e do vice-prefeito Edson do Nascimento, além de declarar ambos inelegíveis por oito anos. A sentença, assinada pelo magistrado Luciano Corrêa Ortega e divulgada nesta segunda-feira (9), julgou integralmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apurou irregularidades nas eleições municipais de 2024.

Na mesma decisão, também foi declarada a inelegibilidade de João Carlos Catalão, apontado no processo como participante das condutas investigadas.

De acordo com o documento judicial, a ação analisou provas que indicaram abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O magistrado afirmou que houve “instrumentalização predatória da máquina administrativa estatal” e “desvio de finalidade sistêmico dos atos de gestão”, além da “mobilização desproporcional de recursos financeiros públicos para fins eleitorais”.