Um homem de 39 anos morreu após dar entrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Umuarama 2, em Araçatuba, na tarde dessa segunda-feira (9). Segundo informações repassadas à imprensa pela Zatti Saúde, responsável pela gestão da unidade, o paciente procurou atendimento relatando dor torácica.

De acordo com a nota, ele foi atendido inicialmente no acolhimento e, logo após deixar essa etapa, apresentou perda súbita de consciência dentro da unidade. A equipe de saúde iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) era acionado para apoio na ocorrência.

Apesar das tentativas de estabilização, a médica da UBS constatou o óbito ainda no local.

Em comunicado, a Zatti Saúde manifestou pesar pela morte do paciente e declarou solidariedade aos familiares, expressando condolências neste momento de luto.