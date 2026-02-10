Entre as datas que tradicionalmente impactam o funcionamento do comércio está o Carnaval. Em Araçatuba, maior cidade da região, o calendário já está definido para o período.
De acordo com as regras estabelecidas, o comércio não abrirá na terça-feira de Carnaval, dia 17. Já na quarta-feira de Cinzas, o atendimento será em horário especial, das 12h às 18h. Na segunda-feira, o funcionamento segue conforme o horário normal de cada estabelecimento.
Em Birigui, o calendário de fevereiro prevê ajustes diferentes. No dia 16, segunda-feira de Carnaval, o comércio funcionará normalmente. Na terça-feira (17), as lojas permanecerão fechadas, retomando as atividades na quarta-feira, com atendimento das 9h às 18h.
Apesar de o Carnaval não ser considerado uma das datas mais fortes para o varejo tradicional, o período costuma aquecer outros setores da economia local. Áreas como serviços, hotelaria, bares e restaurantes registram aumento no movimento, impulsionados por eventos, festas e pela circulação de visitantes.
Além disso, a realização de eventos e o deslocamento de pessoas para outras cidades acabam movimentando o consumo de bebidas, alimentos e combustíveis, contribuindo para a economia regional, inclusive com moradores que optam por permanecer ou viajar durante o feriado.
