05 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
COMBATE AO CRIME

Rocam prende trio após perseguição na rodovia em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Denúncia levou policiais a interceptar veículo usado para transporte de drogas
Denúncia levou policiais a interceptar veículo usado para transporte de drogas

Uma operação da Rocam, com apoio da Força Tática, terminou com a prisão de três indivíduos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (4), em Araçatuba. A ação teve início após informações indicarem que um veículo Gol branco estaria sendo utilizado para transportar entorpecentes entre bairros da cidade e municípios da região.

Durante patrulhamento pela rodovia Dr. Elieser Montenegro Magalhães, os policiais avistaram o veículo com as características informadas e emitiram ordem de parada por sinais sonoros e luminosos. O condutor desobedeceu e passou a dirigir de forma perigosa, realizando manobras em zigue-zague e freadas bruscas.

A tentativa de fuga terminou após o carro colidir contra a defensa metálica da rodovia. Na sequência, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Os dois ocupantes que permaneceram no automóvel foram abordados.

Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram 1.611 microtubos contendo cocaína, além de 3.300 microtubos vazios, material comumente utilizado para o acondicionamento da droga. Também foram apreendidos R$ 40 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Com apoio do Tático Comando, o condutor que havia fugido foi localizado e detido. Os três indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão, permanecendo todos à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários