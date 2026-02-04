Uma operação da Rocam, com apoio da Força Tática, terminou com a prisão de três indivíduos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (4), em Araçatuba. A ação teve início após informações indicarem que um veículo Gol branco estaria sendo utilizado para transportar entorpecentes entre bairros da cidade e municípios da região.

Durante patrulhamento pela rodovia Dr. Elieser Montenegro Magalhães, os policiais avistaram o veículo com as características informadas e emitiram ordem de parada por sinais sonoros e luminosos. O condutor desobedeceu e passou a dirigir de forma perigosa, realizando manobras em zigue-zague e freadas bruscas.

A tentativa de fuga terminou após o carro colidir contra a defensa metálica da rodovia. Na sequência, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Os dois ocupantes que permaneceram no automóvel foram abordados.