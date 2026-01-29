O Portal Trampolim está com inscrições abertas para 890 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em 43 municípios do Estado de São Paulo, incluindo cidades da nossa região como Araçatuba, Votuporanga, São José do Rio Preto, Olímpia, Birigui e Rinópolis. As inscrições seguem até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas pela plataforma oficial do programa.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, oferece 26 opções de cursos voltados à qualificação profissional, recolocação no mercado de trabalho e atualização de currículo. As aulas poderão ocorrer de forma presencial ou remota, de acordo com a formação escolhida.
Entre as áreas contempladas, estão administração, vendas, tecnologia, construção civil, alimentação e economia criativa, com cursos como Inteligência Artificial aplicada a Negócios, Operação Básica de Drones, Cuidador de Idosos, Técnicas de Vendas, Preparo de Pizza, Assistente Administrativo, entre outros.
As turmas serão distribuídas em três períodos (manhã, tarde e noite) e conduzidas por profissionais da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT). Nos casos de aulas presenciais, os endereços estarão disponíveis no momento da inscrição.
As vagas são divididas entre duas modalidades: Meu Primeiro Emprego, destinada a jovens de 16 a 24 anos em busca da primeira oportunidade profissional, e Novo Emprego, voltada a pessoas de 25 a 59 anos que desejam mudar de área ou se qualificar para novas funções.
A seleção dos cursos levou em consideração as demandas atuais do mercado de trabalho, com foco em aumentar as chances de empregabilidade dos participantes após a conclusão das formações.
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o site do Portal Trampolim, realizar o login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. É necessário ser alfabetizado, residir no Estado de São Paulo e ter idade compatível com a modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos seja maior que o total de vagas, terão prioridade jovens, pessoas com deficiência, desempregados e candidatos de baixa renda. Os selecionados receberão as orientações por e-mail. As aulas estão previstas para começar em 23 de fevereiro, e para obter o certificado é exigida frequência mínima de 75%.
