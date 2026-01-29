O Portal Trampolim está com inscrições abertas para 890 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em 43 municípios do Estado de São Paulo, incluindo cidades da nossa região como Araçatuba, Votuporanga, São José do Rio Preto, Olímpia, Birigui e Rinópolis. As inscrições seguem até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas pela plataforma oficial do programa.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, oferece 26 opções de cursos voltados à qualificação profissional, recolocação no mercado de trabalho e atualização de currículo. As aulas poderão ocorrer de forma presencial ou remota, de acordo com a formação escolhida.

Entre as áreas contempladas, estão administração, vendas, tecnologia, construção civil, alimentação e economia criativa, com cursos como Inteligência Artificial aplicada a Negócios, Operação Básica de Drones, Cuidador de Idosos, Técnicas de Vendas, Preparo de Pizza, Assistente Administrativo, entre outros.