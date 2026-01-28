O descarte irregular de lixo gerou um custo elevado para os cofres públicos de Araçatuba ao longo de 2025. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o município investiu cerca de R$ 2,9 milhões na retirada de resíduos jogados de forma inadequada em diferentes regiões da cidade.

Levantamento da pasta aponta a existência de 164 pontos utilizados de maneira recorrente para despejo clandestino. Mesmo após a limpeza, muitos desses locais voltam a receber lixo em poucos dias, o que mantém o ciclo de gastos e dificulta a conservação das áreas.

Ao longo do ano, aproximadamente 15 mil toneladas de entulho, lixo doméstico e materiais inertes foram removidas desses pontos. Os bairros Porto Real, Águas Claras e Atlântico concentram as ocorrências mais frequentes, segundo a secretaria.