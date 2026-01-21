A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui realiza neste sábado, dia 24 de janeiro, uma ação especial voltada à prevenção da saúde feminina, com a realização de exames de Papanicolau no Ambulatório Saúde da Mulher.

A iniciativa é direcionada a mulheres com idade entre 25 e 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual. Para participar, não é necessário realizar agendamento prévio, bastando comparecer ao local durante o horário de atendimento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o exame de Papanicolau é fundamental para a detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero, sendo recomendado de forma periódica para o público-alvo.