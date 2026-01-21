21 de janeiro de 2026
SAÚDE DA MULHER

Birigui promove ação especial de exame preventivo neste sábado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
Mulheres de 25 a 64 anos poderão realizar o Papanicolau sem agendamento
Mulheres de 25 a 64 anos poderão realizar o Papanicolau sem agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui realiza neste sábado, dia 24 de janeiro, uma ação especial voltada à prevenção da saúde feminina, com a realização de exames de Papanicolau no Ambulatório Saúde da Mulher.

A iniciativa é direcionada a mulheres com idade entre 25 e 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual. Para participar, não é necessário realizar agendamento prévio, bastando comparecer ao local durante o horário de atendimento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o exame de Papanicolau é fundamental para a detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero, sendo recomendado de forma periódica para o público-alvo.

Durante a ação, mulheres com 40 anos ou mais que apresentarem necessidade também poderão solicitar o encaminhamento para exames de mamografia.

O atendimento ocorrerá no Ambulatório Saúde da Mulher, localizado no prédio do antigo Pronto Socorro, na Praça Gumercindo Paiva, s/nº, região central de Birigui, das 7h30 às 13h. Para o atendimento, é recomendado levar um documento oficial com foto e, se possível, o cartão do SUS.

