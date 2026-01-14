O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis divulgou, terça-feira (13), uma nova lista de vagas de emprego disponíveis no município. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo funções administrativas, industriais e técnicas.

Entre as vagas ofertadas, estão analista de consumo (PCD), assistente administrativo, auxiliar de corte, auxiliar de expedição, auxiliar geral, auxiliar de produção, costureira, eletricista automotivo, estampador, mecânico C, operador de negócios, porteiro e soldador.

Também há oportunidade para auxiliar de laboratório, voltada ao controle biológico na cana-de-açúcar. Neste caso, a vaga é destinada ao sexo feminino e não exige experiência. Outra opção é para jovem aprendiz, destinada a candidatos do sexo masculino, a partir dos 16 anos.