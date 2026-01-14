A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) segue ativa no mercado e acelera o processo de montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026. Faltando poucas semanas para a estreia no Estadual, o clube já confirmou a chegada de cerca de 10 reforços.
A equipe anunciou também mais um reforço fora das quatro linhas. O clube confirmou nesta semana em suas redes sociais a chegada de um novo auxiliar técnico.
O profissional anunciado é Jeferson, que possui currículo consolidado e ampla vivência no futebol nacional. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes tradicionais como Santos FC, São José e Botafogo-SP, além de integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina, experiência que agrega ainda mais peso ao seu histórico.
Segundo o clube, Jeferson chega com a missão de contribuir com conhecimento, metodologia e organização de trabalho, auxiliando diretamente no desenvolvimento do elenco e na preparação da equipe dentro e fora de campo.
Entre as contratações de jogadores, está o meia Yohan, de 26 anos, atleta com passagens pelo futebol goiano, onde defendeu equipes como América-GO, Morrinhos e Anápolis, acumulando experiência em competições estaduais. Outro nome anunciado é o atacante Patrik Majeski, de 22 anos, que chega após atuar por clubes tradicionais como ABC, Portuguesa Santista, Portuguesa, XV de Jaú e Barretos.
A equipe será comandada pelo técnico José Francisco de Oliveira, conhecido como José Oliveira, de 57 anos. Ele assume a missão de conduzir o Canário em busca de uma campanha sólida na temporada.
O Araçatuba estreia no Paulistão Série A4 no dia 1º de fevereiro, fora de casa, diante do Grêmio São-Carlense, em São Carlos.
Regulamento da Série A4 2026
A Série A4 do Campeonato Paulista contará com 16 clubes, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Ao fim dessa etapa, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, com confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta até a decisão.
Os clubes com melhor campanha têm a vantagem de decidir em casa e avançam em caso de empate no placar agregado. Campeão e vice garantem acesso à Série A3, enquanto as duas equipes com pior desempenho na classificação geral serão rebaixadas.
