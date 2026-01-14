A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) segue ativa no mercado e acelera o processo de montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026. Faltando poucas semanas para a estreia no Estadual, o clube já confirmou a chegada de cerca de 10 reforços.

A equipe anunciou também mais um reforço fora das quatro linhas. O clube confirmou nesta semana em suas redes sociais a chegada de um novo auxiliar técnico.

O profissional anunciado é Jeferson, que possui currículo consolidado e ampla vivência no futebol nacional. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes tradicionais como Santos FC, São José e Botafogo-SP, além de integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina, experiência que agrega ainda mais peso ao seu histórico.