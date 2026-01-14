15 de janeiro de 2026
BIRIGUI

Bicicleta motorizada é apreendida durante patrulhamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo foi enquadrado como ciclomotor e removido ao pátio, após infração de trânsito
Veículo foi enquadrado como ciclomotor e removido ao pátio, após infração de trânsito

Uma bicicleta motorizada foi apreendida pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (13), durante patrulhamento de rotina realizado na avenida Isaura M. Albani, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 20h.

De acordo com informações da PM, a equipe realizava fiscalização na via quando abordou um adolescente que conduzia o veículo. Após verificação, a bicicleta motorizada foi caracterizada como ciclomotor, o que exige o cumprimento de normas específicas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da irregularidade, foi lavrado auto de infração de trânsito, e o veículo foi removido ao pátio do guincho Jussara. Não houve registro de boletim de ocorrência policial militar ou civil relacionado ao caso.

A Polícia Militar reforça que ciclomotores só podem circular quando atendem às exigências legais, como registro, licenciamento e condução por pessoa habilitada, medidas que visam garantir a segurança no trânsito.

