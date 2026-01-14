O cantor, compositor e cavaquinista Dudu Nobre faz o primeiro grande show de 2026 no Sesc Birigui, em apresentação marcada para a sexta-feira, dia 23, às 20h, na quadra poliesportiva da unidade. Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira (13), inicialmente pela internet.

Com o espetáculo “Correr Pelo Certo”, o artista propõe uma celebração do samba e da cultura popular brasileira, reunindo sucessos que atravessam sua trajetória e fazem parte da memória musical do país, como “Posso Até Me Apaixonar”, “No Mexe, Mexe, No Bole, Bole”, “A Grande Família”, “Vou Botar Seu Nome na Macumba” e a canção que dá nome ao show.

A abertura da temporada musical com um dos principais nomes do samba contemporâneo reafirma o compromisso do Sesc Birigui com a valorização da cultura popular e com a circulação de artistas que ajudaram a consolidar o samba como linguagem central da identidade brasileira.