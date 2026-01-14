O cantor, compositor e cavaquinista Dudu Nobre faz o primeiro grande show de 2026 no Sesc Birigui, em apresentação marcada para a sexta-feira, dia 23, às 20h, na quadra poliesportiva da unidade. Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira (13), inicialmente pela internet.
Com o espetáculo “Correr Pelo Certo”, o artista propõe uma celebração do samba e da cultura popular brasileira, reunindo sucessos que atravessam sua trajetória e fazem parte da memória musical do país, como “Posso Até Me Apaixonar”, “No Mexe, Mexe, No Bole, Bole”, “A Grande Família”, “Vou Botar Seu Nome na Macumba” e a canção que dá nome ao show.
A abertura da temporada musical com um dos principais nomes do samba contemporâneo reafirma o compromisso do Sesc Birigui com a valorização da cultura popular e com a circulação de artistas que ajudaram a consolidar o samba como linguagem central da identidade brasileira.
Dudu Nobre, nome artístico de João Eduardo de Salles Nobre, iniciou sua trajetória ainda na infância, tendo o cavaquinho como instrumento de base. Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à música, construiu uma carreira sólida, com dezenas de álbuns, centenas de composições gravadas e forte atuação no carnaval, especialmente na criação de sambas-enredo premiados.
Os ingressos online estão disponíveis desde terça-feira (13), a partir das 17h, pelo portal sescsp.org.br/birigui e pelo aplicativo Credencial Sesc SP. A venda presencial começa nesta quarta-feira (14), também às 17h, nas bilheterias do Sesc Birigui e do Sesc Araçatuba. Os valores variam de R$ 15 a R$ 50, com classificação indicativa de 12 anos.
