29 de dezembro de 2025
BIRIGUI

Homem é preso em flagrante por tentativa de furto a residência

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28) após tentar furtar uma residência localizada na Rua Afonso Pena, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 9h20 e mobilizou uma equipe da Polícia Militar, acionada via COPOM para atendimento de furto em andamento.

Ao chegar ao endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que autorizou a entrada da equipe no imóvel. Durante a vistoria nos cômodos da residência, os agentes encontraram uma bolsa colorida contendo fios em seu interior, além de outros fios espalhados pelo chão e um alicate, indícios claros de tentativa de subtração de material.

Na sequência, ao avançarem até a cozinha, os policiais constataram que a porta dos fundos da casa estava arrombada. Nos fundos do imóvel, o autor foi localizado portando fios nas mãos. Ao perceber a presença policial, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido e algemado.

Segundo a Polícia Militar, o uso de algemas foi necessário diante da tentativa de evasão, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, garantindo a segurança da equipe e do próprio abordado. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto tentado qualificado, crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal, sendo informado de seus direitos constitucionais.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos trabalhos periciais, vítima e autor foram conduzidos ao Distrito Policial.

Na delegacia, o delegado de plantão, Dr. Nilton Aparecido Marinho, tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação.

