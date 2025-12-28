Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28) após tentar furtar uma residência localizada na Rua Afonso Pena, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 9h20 e mobilizou uma equipe da Polícia Militar, acionada via COPOM para atendimento de furto em andamento.

Ao chegar ao endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que autorizou a entrada da equipe no imóvel. Durante a vistoria nos cômodos da residência, os agentes encontraram uma bolsa colorida contendo fios em seu interior, além de outros fios espalhados pelo chão e um alicate, indícios claros de tentativa de subtração de material.

Na sequência, ao avançarem até a cozinha, os policiais constataram que a porta dos fundos da casa estava arrombada. Nos fundos do imóvel, o autor foi localizado portando fios nas mãos. Ao perceber a presença policial, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi rapidamente contido e algemado.