Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de sábado (27), durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito no Centro de Gabriel Monteiro. A prisão aconteceu por volta das 22h, na Avenida Vereador Antenor dos Santos, enquanto a equipe realizava os procedimentos de praxe no local do sinistro.

De acordo com o registro policial, os cabos da Polícia Militar Wayne e Passos perceberam, em meio às pessoas que acompanhavam o atendimento do acidente, a presença de A.F.C.J., indivíduo já conhecido da equipe por possuir mandado de prisão em aberto. Diante do reconhecimento, os policiais passaram a acompanhá-lo de forma discreta.

A abordagem foi realizada ainda no local, com êxito na captura. No momento da ação, o homem encontrava-se alterado e ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na legislação, para garantir a segurança da equipe, do detido e de terceiros.