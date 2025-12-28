Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de sábado (27), durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito no Centro de Gabriel Monteiro. A prisão aconteceu por volta das 22h, na Avenida Vereador Antenor dos Santos, enquanto a equipe realizava os procedimentos de praxe no local do sinistro.
De acordo com o registro policial, os cabos da Polícia Militar Wayne e Passos perceberam, em meio às pessoas que acompanhavam o atendimento do acidente, a presença de A.F.C.J., indivíduo já conhecido da equipe por possuir mandado de prisão em aberto. Diante do reconhecimento, os policiais passaram a acompanhá-lo de forma discreta.
A abordagem foi realizada ainda no local, com êxito na captura. No momento da ação, o homem encontrava-se alterado e ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto na legislação, para garantir a segurança da equipe, do detido e de terceiros.
Após a detenção, A.F.C.J., foi informado sobre a ordem judicial existente contra ele e encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão de Birigui. O mandado de prisão é referente a um processo da Vara Única de Bilac, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Após tomar ciência dos fatos e da ordem judicial, a autoridade policial determinou o recolhimento do indivíduo ao cárcere, onde permanece à disposição da Justiça. Conforme antecedentes criminais, o homem possui passagens por roubo, enquadrado no artigo 157 do Código Penal.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e apresentada às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.
