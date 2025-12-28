Um homem foi preso na noite de sábado (27) acusado de violência doméstica contra a companheira, em Buritama. A ocorrência foi registrada por volta das 19h29, em um imóvel localizado na Rua Guilherme Guerbas, e foi atendida por equipe da Polícia Militar.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que tanto a vítima quanto o agressor apresentavam escoriações pelo corpo, ambos com vestígios de sangue. A mulher possuía um corte abaixo da orelha e relatou que o ferimento teria sido provocado por uma garrafada desferida pelo companheiro durante a agressão. Já o homem apresentava arranhões e alegou que as lesões teriam ocorrido em decorrência de uma queda.
Diante da situação, as partes foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do município, onde receberam atendimento médico e foram medicadas. Durante a apuração dos fatos, foi constatado que o autor é detento do sistema prisional e estava em período de saída temporária, benefício iniciado em 23 de dezembro e com término previsto para 5 de janeiro de 2026. Também foi verificado que ele se ausentou da comarca de origem sem autorização.
Após o atendimento médico, vítima, autor e testemunha foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Birigui. A testemunha foi ouvida e liberada. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, a delegada Izabele Zamai Galdeano, que adotou as medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação.
