Na tarde de sábado, 27, um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Felício Migliorini, no bairro Portal da Pérola II, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 17h38, após acionamento do COPOM, que informou a situação envolvendo uma criança no interior do imóvel.

Ao chegarem ao local, equipes da Polícia Militar constataram que o incêndio já havia sido controlado por populares. O Corpo de Bombeiros também atuava na ocorrência com viaturas de atendimento e resgate, garantindo a segurança da área e evitando a propagação das chamas.

Durante a tentativa de socorro, um morador da residência, filho da proprietária do imóvel, um jovem de 23 anos, sofreu queimaduras na região inferior do corpo, especialmente no pé, ao tentar resgatar uma criança que estaria em um dos cômodos atingidos pelo fogo. Ele foi prontamente atendido e encaminhado por uma Unidade de Resgate ao Pronto-Socorro de Birigui.