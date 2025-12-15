16 de dezembro de 2025
NÃO PAGOU A PENSÃO

Procurado por pensão alimentícia é capturado em Lourdes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução | Imagem ilustrativa
Mandado de prisão expedido pela Justiça de Buritama foi cumprido durante patrulhamento de rotina no município
Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde desta segunda-feira (15), no município de Lourdes, cidade a 61 km de Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela Rua José Batista Borges.

De acordo com o registro policial, o indivíduo chamou a atenção ao demonstrar nervosismo ao perceber a presença da viatura, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, após a identificação e consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial foi expedida pela Justiça do município de Buritama, em razão de débito de pensão alimentícia. Diante da confirmação, o homem foi informado sobre a decisão judicial e sobre seus direitos constitucionais.

O procurado foi conduzido à unidade policial de plantão sem o uso de algemas, uma vez que não ofereceu resistência e não houve qualquer intercorrência durante a ocorrência. O caso foi registrado sob o boletim de ocorrência e apresentado ao delegado de plantão, Guilherme Melchior Valera. Após os procedimentos legais, o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

