Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Costa Rica, em Birigui. A ação ocorreu por volta das 16h33, na Rua João Coradazzi, durante patrulhamento de rotina na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, residente no local. Em frente ao imóvel, foi realizada a abordagem, sendo que o homem colaborou com a fiscalização.

Após consulta aos sistemas da Central de Operações, foi confirmada a ordem judicial de prisão, com enquadramento no artigo 218 do Código Penal. O capturado possui antecedentes por tráfico de drogas, conforme registro de vida pregressa.