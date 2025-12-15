Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Costa Rica, em Birigui. A ação ocorreu por volta das 16h33, na Rua João Coradazzi, durante patrulhamento de rotina na região.
De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, residente no local. Em frente ao imóvel, foi realizada a abordagem, sendo que o homem colaborou com a fiscalização.
Após consulta aos sistemas da Central de Operações, foi confirmada a ordem judicial de prisão, com enquadramento no artigo 218 do Código Penal. O capturado possui antecedentes por tráfico de drogas, conforme registro de vida pregressa.
Diante da confirmação, o procurado foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Birigui, sem a necessidade do uso de algemas, já que não houve resistência nem tentativa de fuga.
No Distrito Policial, a ocorrência foi registrada sob responsabilidade do delegado Ícaro Oliveira Borges, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
